«ДНР» решила «управлять» помещениями супермаркета «Фуршет»

Группировка «ДНР» ввела «государственное управление» на ряде объектов недвижимости. Об этом сообщает «фонд госимущества ДНР».



В частности, речь идет о торговом центре в Донецке на проспекте Панфилова, 21а. До захвата города боевиками в 2014 году там находился супермаркет «Фуршет» и магазин товаров для дома Jysk.

Фото: Google Maps

Также под «госуправлением» оказалось помещение супермаркета «Фуршет» на улице Ленина, 127 в Макеевке. Еще в список попали здание автосалона на проспекте Павших Коммунаров, 75в и помещение отделения банка на улице Патрисы Лумумбы, 20 в Донецке.



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