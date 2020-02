Донецкий «Шахтер» сыграет с немецким «Вольфсбургом» в 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка состоялась сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.



Первый матч состоится 12 марта в Вольфсбурге, ответный — 19 марта в Харькове.

