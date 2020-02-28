Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Коронавирус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Сенаторы призвали Трампа усилить санкции против РФ

28 февраля 2020, 15:32

Сенаторы призвали Трампа усилить санкции против РФ

Американские сенаторы Марко Рубио и Бен Кардин призвали ввести санкции против российских чиновников, нарушающих права человека. Об этом передает «Укринформ».

«Американские сенаторы Бен Кардин от демократов и Марко Рубио от республиканцев по случаю пятой годовщины убийства лидера российской оппозиции Бориса Немцова, представили резолюцию, осуждающую Россию за ее политически мотивированные заключения и призывают (Москву — ред.) освободить политических в узников», — говорится в сообщении.

Сенаторы также призывают Администрацию Трампа воспользоваться инструментами Конгресса для введения санкций против российских чиновников, нарушающих права человека.

Один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 в центре Москвы. По обвинению в его убийстве осуждены пять человек. Заказчик преступления не установлен.

Еще по теме

Люди
Борис Немцов
Прочее
Санкции

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:24
«ДНР»: Два горняка погибли в результате взрыва на шахте вблизи Шахтерска
14:55
В «ДНР» заявили, что расследуют случаи заболевания, которые похожи на коронавирус
13:10
«ДНР» решила «управлять» помещениями супермаркета «Фуршет»
09:46
Боевики по-прежнему не пропускают патрули ОБСЕ из-за приказов «командования»
09:22
«ЛНР»: У жилого дома найден арсенал взрывчатки
08:32
В Горловке произошел пожар в здании института иностранных языков
21:03
На подконтрольной «ДНР» территории не работают платежные терминалы
20:46
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:43
​Телеканал для временно оккупированных территорий будет называться «Дом»
17:34
«ЛНР»: На берегу Северского Донца из-за подрыва на мине погиб мужчина
15:42
В «ЛНР» рассказали о карантине для приезжающих из Китая
13:55
На Донбассе начали мерить температуру у пресекающих КПВВ из-за коронавируса
11:52
«ДНР» увидела нарушения в организации питания в школах Макеевки
10:47
Красный Крест направил 175 тонн гуманитарной помощи на неподконтрольный Донбасс
09:05
Сайт «ЛНР» удалил новость о предложении Пасечника отменить комендантский час
все новости
18:32
Кабмин выделит еще 654 миллиона на погашение долгов по зарплате шахтерам
17:45
В Лисичанске нашли схрон с взрывчатыми средствами
17:22
Вице-премьер: Военно-гражданские администрации должны продолжать работу до восстановления границ страны
16:42
Еще одному экс-депутату на Донетчине вручили подозрение в сепаратизме
16:24
«ДНР»: Два горняка погибли в результате взрыва на шахте вблизи Шахтерска
15:32
Сенаторы призвали Трампа усилить санкции против РФ
14:55
В «ДНР» заявили, что расследуют случаи заболевания, которые похожи на коронавирус
14:14
«Шахтер» сыграет с «Вольфсбургом» в 1/8 финала Лиги Европы
14:05
Один военный получил ранения во время обстрелов с начала суток
13:10
«ДНР» решила «управлять» помещениями супермаркета «Фуршет»
12:27
Зеленский ветировал закон об отмене строевого устава ВСУ
11:43
В Донецкой области рассказали о проблемах с раздельным сбором мусора
11:22
США в ОБСЕ напомнили об агрессии РФ в Золотом
10:31
Порошенко устроил митинг у здания ГБР перед походом на допрос
10:22
В СНБО исключили использование российских тест-систем для выявления коронавируса
все новости
ВИДЕО
Что смотрит прифронтовой Донбасс после кодирования украинского спутника ►
26 февраля, 17:49
Жизнь в поселке, куда прилетают снаряды. «Поколение Донбасс» ►
26 февраля, 17:14
Киевский план перезагрузки Минских соглашений ►
22 февраля, 22:10

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция