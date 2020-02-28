Сенаторы призвали Трампа усилить санкции против РФ

Американские сенаторы Марко Рубио и Бен Кардин призвали ввести санкции против российских чиновников, нарушающих права человека. Об этом передает «Укринформ».



«Американские сенаторы Бен Кардин от демократов и Марко Рубио от республиканцев по случаю пятой годовщины убийства лидера российской оппозиции Бориса Немцова, представили резолюцию, осуждающую Россию за ее политически мотивированные заключения и призывают (Москву — ред.) освободить политических в узников», — говорится в сообщении.



Сенаторы также призывают Администрацию Трампа воспользоваться инструментами Конгресса для введения санкций против российских чиновников, нарушающих права человека.



Один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 в центре Москвы. По обвинению в его убийстве осуждены пять человек. Заказчик преступления не установлен.