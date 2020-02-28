Еще одному экс-депутату на Донетчине вручили подозрение в сепаратизме

Еще одному депутату Мироновского поселкового совета Бахмутского района сообщено о подозрении в сепаратизме. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Следствие установило, что в мае 2014 года чиновник проголосовал за внесение в повестку дня сессии вопрос о проведении незаконного «референдума» в поддержку группировки «ДНР».



На данный момент в Краматорский горсуд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения. Экс-чиновнику инкриминируют ч. 1 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).



18 февраля прокуратура сообщила о подозрении в сепаратизме другому депутату Мироновского поселкового совета.