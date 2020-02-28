Вице-премьер: Военно-гражданские администрации должны продолжать работу до восстановления границ страны

Вице-премьер, министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль сообщил, что военно-гражданские администрации, вероятно, будут работать и после проведения выборов в объединенных территориальных громадах и изменений в Конституцию. Об этом он заявил 28 февраля в Северодонецке, передает hromadske.



«У нас нет сомнений, что на подконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей в октябре должны пройти выборы в объединенные территориальные громады. Но вопрос, который висит в воздухе — сотрудничество и полномочия военно-гражданских администраций до момента прекращения вооруженной агрессии, восстановления наших границ и восстановления мира, и ОТГ, которые будут избраны в октябре», — сообщил Денис Шмыгаль.



Глава Луганской ОГА, руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что пока идет война, ВГА, вероятно, останутся на линии разграничения и на уровне областей.



Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко исключил закрепление «особого статуса» оккупированной части Донбасса в Конституции Украины.