Главные события 28 февраля в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах

Политика



Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что во время визита в США обращался к руководству ООН с просьбой прислать на Донбасс оценочную миссию.



Поверенный в делах миссии США при ОБСЕ Гарри Кемиан заявил, что наступление поддерживаемых Россией боевиков вблизи Золотого Луганской области 18 февраля напомнило, как легко Москва может вернуть насилие до уровня 2015 года.



Общество



В группировке «ДНР» заявили, что расследуют случаи заболеваний, которые по симптомам похожи на коронавирус.



Два горняка погибли в результате взрыва газа на так называемом частном угледобывающем предприятии под Шахтерском.



Боевые действия



Боевики препятствовали в проезде 26 февраля наблюдателям ОБСЕ вблизи Верхнешироковского (бывш. Октябрь), ссылаясь на «инженернотехнические работы в этом районе».



В группировке «ДНР» заявили об огнестрельным ранении мужчины в зоне между блокпостом боевиков «Еленовка» и КПВВ «Новотроицкое».



Миссия ОБСЕ зафиксировала нарушения режима прекращения огня в пределах участка разведения в районе Петровского вечером 21 и 26 февраля, а также в ночь на 27 февраля.

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