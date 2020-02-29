Идея о совместных патрулях есть в Минских соглашениях

Минские договоренности предусматривают совместное патрулирование неподконтрольных властям районов Донбасса силами украинских силовиков, ОБСЕ и местных жителей. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью телеканалу «Украина 24».



«Когда говорят, что это — что-то новое, что мы подкинули, чтобы дисбалансировать — это не совсем правда, потому что в Минских договоренностях есть этот пункт, который предусматривает создание совместных патрулей», — заявил он.



При этом Пристайко не конкретизировал, кто именно, по его мнению, должен входить в состав патрулей из числа жителей оккупации.



«Граница нашего компромисса, что мы готовы привлечь до, на момент проведения выборов и когда ситуация улучшиться до состояния "нормальности", мы готовы привлечь, назовем их "представители местных общин". Идеально, чтобы они никогда не стояли на блокпостах, даже без "калашникова", а это были другие люди», — отметил министр.



По мнению главы МИД, в состав патрулей со стороны ОРДЛО может войти «молодое поколение, которое не замарано в убийствах, не замарано в войне с нами».

Предложение о совместных патрулях на границе, в которые войдут украинские военные, наблюдатели ОБСЕ и представители временно оккупированных территорий, озвучил президент Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности. Президент Зеленский не уточнил, кто именно из представителей оккупированных территорий мог бы участвовать в таком патрулировании.



Позже глава МИД Украины Вадим Пристайко отметил, что тема совместного патрулирования границ на Донбассе в рамках подготовки к местным выборам «постоянно вызывала, мягко говоря, оживленное обсуждение». Он считает, что в этом вопросе может помочь опыт Хорватии.



В Кремле заявили, что идею Зеленского о совместном патрулировании надо обсуждать с группировками «ДНР» и «ЛНР».