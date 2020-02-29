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СМИ: Рада проголосует за отставку Гончарука, нового премьера пока не выбрали

29 февраля 2020, 11:58

СМИ: Рада проголосует за отставку Гончарука, нового премьера пока не выбрали

На внеочередном заседании 4 марта Верховная Рада может проголосовать за отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в Офисе президента.

Собеседник сказал, что вероятность того, что Рада будет голосовать за отставку Гончарука — 99%. По его словам, голосов за его отставку хватает. Поскольку была проблема с наличием голосов за нового премьера, и.о. главы Кабмина могут назначить вицепремьера Дениса Шмыгаля.

По данным источника УП, в пятницу состоялась встреча Гончарука с президентом Владимиром Зеленским, где президент упрекал премьера за неудовлетворительную работу Кабмина.

В частности, замечания касались падения экономики и промпроизводства, медицинской реформы, ситуации с коронавирусом и платежек за коммунальные услуги.

Гончарук, в свою очередь, якобы признал недоработки Кабмина и выделил только трех министров, к которым у него нет замечаний, в частности министра юстиции Дениса Малюську.

Премьер также отметил, что принимает волю президента.

В то же время источники УП сообщают, что Гончарук не написал новое заявление об отставке, как об этом сообщали некоторые СМИ.

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