СМИ: Рада проголосует за отставку Гончарука, нового премьера пока не выбрали

На внеочередном заседании 4 марта Верховная Рада может проголосовать за отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в Офисе президента.



Собеседник сказал, что вероятность того, что Рада будет голосовать за отставку Гончарука — 99%. По его словам, голосов за его отставку хватает. Поскольку была проблема с наличием голосов за нового премьера, и.о. главы Кабмина могут назначить вицепремьера Дениса Шмыгаля.



По данным источника УП, в пятницу состоялась встреча Гончарука с президентом Владимиром Зеленским, где президент упрекал премьера за неудовлетворительную работу Кабмина.



В частности, замечания касались падения экономики и промпроизводства, медицинской реформы, ситуации с коронавирусом и платежек за коммунальные услуги.



Гончарук, в свою очередь, якобы признал недоработки Кабмина и выделил только трех министров, к которым у него нет замечаний, в частности министра юстиции Дениса Малюську.



Премьер также отметил, что принимает волю президента.



В то же время источники УП сообщают, что Гончарук не написал новое заявление об отставке, как об этом сообщали некоторые СМИ.



