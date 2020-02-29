США заказало производство Javelin для Украины и других стран-партнеров

Министерство обороны США заключило новый контракт по производству противотанковых ракетных комплексов «Javelin» для стран-партнеров, в том числе для Украины. Об этом передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Пентагон.



Общая стоимость контракта превысила $18 млн.



Заказанная партия предназначена для партнеров США в Австралии, Чехии, Эстонии, Франции, Грузии, Индонезии, Ирландии, Иордании, Литвы, Новой Зеландии, Норвегии, Омана, Катара, Турции, Украины и Объединенных Арабских Эмиратов.



Ожидается, что работы будут завершены до 25 июня 2020 года.



Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter поблагодарил США за поддержку.



«Спасибо нашим друзьям США за стойкость нашего стратегического партнерства», — написал он.

В начале февраля BuzzFeed News писало, что администрация Дональда Трампа отказыват в одобрении по крайней мере шести коммерческих заказов на поставки оружия и боеприпасов от американских компаний в Украину на общую сумму около 30 миллионов долларов.