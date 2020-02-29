Пристайко: Украину не устраивает приднестровский «план Козака» для Донбасса

Украину не устраивает оригинальная версия приднестровского «плана Козака» для Донбасса, если такой есть, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью телеканалу «Украина 24».



«Могу предположить, что в РФ тоже происходят изменения и хотелось бы верить тем комментаторам, которые напоминают, что возможно "партия войны" уступила "партии мира", которую представляет (замглавы Администрации президента РФ — ред.) Дмитрий Козак», — заявил Пристайко.



Он отметил, что не видит достаточно оснований предположить, что к решению украинского вопроса присоединилась «партия мира».



«Козак известен своим "планом Козака" в Приднестровье, который прекратил военное противостояние, но никоим образом не способствует реинтеграции этого государства», — продолжил глава МИД.



«Я не хотел бы, чтобы мы прекратив войну, тут же перешли ко второму этапу козаковского плана — это дезинтеграция и толчок в сторону федерализации», — пояснил он.

По информации СМИ, после отставки Владислав Суркова куратором Донбасса в администрации президента России будет замглавы АП РФ Дмитрий Козак.



24 января президент России Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака замглавы администрации президента. В ушедшем правительстве Козак курировал ТЭК и промышленность.



После аннексии Крыма Россией в 2014 году Козак стал его куратором в правительстве. По этой причине он попал в санкционные списки США и Евросоюза.