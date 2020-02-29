Пристайко объяснил, почему Украине не собирается направлять посла в Москву

Украина не видит на данный момент необходимости обмениваться послами с Российской Федерацией, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Он отметил, что сложностей в коммуникациях с Москвой нет, а его российскому коллеге Сергею Лаврову достаточно при необходимости просто ему позвонить.



«Для того чтобы вести переговоры с Сергеем Лавровым, ему достаточно взять трубку и позвонить мне. Несмотря на все это отношение, несмотря на то, что это — страна-агрессор, которая убила почти 14 тысяч наших людей, захватила», — сказал Пристайко в интервью телеканалу «Украина 24».



Как уточнил министр, консульства и посольства не прекращали работу как в Украине, так и в РФ. Кроме этого, по обе стороны работают временные поверенные в делах Украины и РФ.



«Посол — это специальный представитель президента Украины, который едет с определённым политическим месседжем. На сегодня политически говорить с государством, которое не покинуло нашу территорию и продолжает убивать наших ребят, не о чем», — пояснил Пристайко.

В начале февраля млава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия не против обменяться послами с Украиной.