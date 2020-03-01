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КПВВ «Марьинка» возобновил работу после обстрела

01 марта 2020, 10:06

КПВВ «Марьинка» возобновил работу после обстрела

Командующий Объединенных сил принял решение о возобновлении работы КПВВ «Марьинка» в Донецкой области в связи со стабилизацией ситуации с безопасностью в пределах дорожного коридора «Донецк-Курахово». Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Вчера боевики открывали огонь по территории КПВВ, в результате чего двое военнослужащих получили ранения.

«Сейчас КПВВ функционирует в штатном режиме по графику весеннего периода, пропускные операции будут осуществляться до 18.30», — сообщили в ГПСУ.

Остальные КПВВ также работают в штатном режиме.

За минувшие сутки через КПВВ последовало 31,7 тысячи человек и 3,7 тысячи транспортных средств.

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