КПВВ «Марьинка» возобновил работу после обстрела

Командующий Объединенных сил принял решение о возобновлении работы КПВВ «Марьинка» в Донецкой области в связи со стабилизацией ситуации с безопасностью в пределах дорожного коридора «Донецк-Курахово». Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.



Вчера боевики открывали огонь по территории КПВВ, в результате чего двое военнослужащих получили ранения.



«Сейчас КПВВ функционирует в штатном режиме по графику весеннего периода, пропускные операции будут осуществляться до 18.30», — сообщили в ГПСУ.



Остальные КПВВ также работают в штатном режиме.



За минувшие сутки через КПВВ последовало 31,7 тысячи человек и 3,7 тысячи транспортных средств.