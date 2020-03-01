Два жилых дома были повреждены из-за обстрела Золотого-5

Два жилых домов были повреждены в результате обстрела подконтрольного боевикам Золотого-5 (Михайловка) Луганской области 26 февраля. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.



Обстрелом был повреждены дома, расположенные на ул.Дундича, в юго-западной части населенного пункта.



Наблюдатели видели пробоину в крыше и свежие осколочные повреждения кровельных балок жилого двухэтажного дома на ул. Дундича, 2. В двухэтажном жилом доме на ул. Дундича, 3, были разбиты 2 окна.



Команде миссии не удалось установить направление огня и калибр вооружения.

