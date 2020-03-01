Разумков: В Раду не поступало заявление об отставке Гончарука

Премьер-министр Алексей Гончарук не направлял в Верховную Раду заявление об отставке. Об этом заявил спикер Парламента Дмитрий Разумков, передает «Интерфакс-Украина».



«По состоянию на сегодня никаких заявлений в Верховую Раду не поступало», — сказал Разумков журналистам в воскресенье в Киеве, отвечая на соответствующий вопрос.



Он не ответил на вопрос, будут ли на внеочередном пленарном заседании Рады в среду рассматриваться кадровые вопросы, в частности, будет ли рассматриваться вопрос об отставке всего правительства или изменения части его состава.



«Мне сложно отвечать на этот вопрос. Есть исключительно перечень вопросов, которые определены президентом и должны быть рассмотрены на внеочередном заседании Верховной Рады», — сказал спикер.



Рада соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта 2020 года по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Позже глава депутатской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия подтвердил, что Рада рассмотрит, в том числе, кадровые вопросы.