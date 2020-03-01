«Шахтер» проиграл предпоследней команде чемпионата

Фото: «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» проиграл полтавской «Ворскле» в 20-м туре Украинской премьер-лиги. Матч в Полтаве завершился со счетом 1:0.



Единственный гол забил Руслан Степанюк на 30-й минуте. С 84-й минуты «Ворскла» играла в меньшинстве после удаления игрока.

Уступаем в Полтаве 0:1. #ВорсклаШахтер



Следующий матч – с «Днепром-1» в Харькове 4 марта. Билеты: https://t.co/jm1c9JLPaX. pic.twitter.com/4ayn0u64s1 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 1, 2020

Это поражение стало для «Шахтера» первым в чемпионате.



В пятницу киевское «Динамо» проиграло «Днепру-1» со счетом 3:1. Сегодня «Заря» обыграла донецкий «Олимпик» — 1:0.



«Шахтер» продолжает лидировать в чемпионате, имея 53 очка. Далее следуют «Заря» и «Динамо» с 40 и 39 очками соответственно. «Ворскла» остается на одиннадцатом месте, набрав 17 очков.