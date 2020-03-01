На Донбассе погиб украинский военный, еще шестеро пострадали

Один украинский военнослужащий погиб, шестеро получили ранения и травмы вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе днем в воскресенье. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Согласно вечерней сводке, боевики пять раз обстреляли украинские позиции в воскресенье, в том числе используя запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



Позже в штабе уточнили, что во время подвоза продуктов к позициям украинских военных вблизи населенного пункта Нижнетеплое боевики заметили автомобиль и выстрелили из противотанкового ракетного комплекса. В результате попадания ракеты в кабину автомобиля один военнослужащий, двое получили ранения, а еще двое — боевое поражения. Всех пострадавших украинских военнослужащих доставили в медицинские учреждения и оказали помощь.