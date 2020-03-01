Переговоры в Минске, коронавирус и подготовка к обмену. Главное за неделю

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 24 февраля — 1 марта.

Урегулирование конфликта на Донбассе



На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 26 февраля Украина подняла перед Россией вопрос прекращения огня. Гуманитарная подгруппа ТКГ обсудила возможность принятия дополнительных эпидемиологических мер на линии соприкосновения из-за угрозы распространения коронавируса.



Спецпредставительница ОБСЕ Хайди Грау заявила, что вопрос определения дополнительных участков разведения сил и средств на Донбассе требует доработки.



В Минске прошла встреча руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и замруководителя Администрации президента РФ Дмитрия Козака. На переговорах поднимались вопросы обмена «всех на всех».



Встреча министров иностранных стран «нормандского формата» планируется через месяц для подготовки очередного саммита на высшем уровне, анонсировал глава МИД Украины Вадим Пристайко. В то же время, в РФ утверждают, что не владеют информацией о планах провести такую встречу.



Пристайко рассказал, что во время визита в США обратился к руководству ООН с просьбой прислать на Донбасс оценочную миссию.



Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов оценил возможность проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей осенью этого года в 50%.



Права человека



Так называемый верховный суд «ЛНР» приговорил сотрудника одного из луганских вузов к 12 годам лишения свободы за якобы сотрудничество со Службой безопасности Украины.



Боевые действия



С 24 февраля по 1 марта на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих и семеро пострадали.



За шесть лет боевых действий на востоке Украины погибли более 3350 мирных жителей, среди них — 147 детей, сообщили в ООН. Речь идет о жителях по обе стороны линии соприкосновения.



Общество



У международной Совместной следственной группы есть свидетель запуска ракеты в малайзийский «Боинг» рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году, заявил нидерландский следователь, глава JIT Фред Вестербеке.



Личности 13 свидетелей в деле о сбитом «Боинге» будут сохранены в тайне, потому что их здоровье и безопасность находятся под угрозой.



Украинские пограничники начали мерить температуру у пересекающих пункты пропуска на линии соприкосновения, чтобы не допустить распространение коронавируса.



Международный комитет Красного Креста направил более 175 тонн гуманитарной помощи в неподконтрольные властям районы Донецкой и Луганской областей.



Дайджест тв-еженедельников о Донбассе



«Донбасс сегодня»: Как поступят в Киеве с требованиями Кремля вписать особый статус Донбасса в Конституцию? // Как живут бывшие пленные, когда шумиха стихает. И что происходит с теми, кого обменяли в Донецк и Луганск? // Почему молодые родители получают документы на своих новорожденных детей из рук самопровозглашенных властей и что с этим делать?



«Донбасс Реалии»: Украинские снаряды полетят мимо цели? // Когда пустят поезда из Киева в Донецк? // Россиян на Донбассе стало больше // Как в России показывают Украину?



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