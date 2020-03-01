Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Коронавирус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Переговоры в Минске, коронавирус и подготовка к обмену. Главное за неделю

01 марта 2020, 22:14

Переговоры в Минске, коронавирус и подготовка к обмену. Главное за неделю

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 24 февраля — 1 марта.

Урегулирование конфликта на Донбассе

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 26 февраля Украина подняла перед Россией вопрос прекращения огня. Гуманитарная подгруппа ТКГ обсудила возможность принятия дополнительных эпидемиологических мер на линии соприкосновения из-за угрозы распространения коронавируса.

Спецпредставительница ОБСЕ Хайди Грау заявила, что вопрос определения дополнительных участков разведения сил и средств на Донбассе требует доработки.

В Минске прошла встреча руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и замруководителя Администрации президента РФ Дмитрия Козака. На переговорах поднимались вопросы обмена «всех на всех».

Встреча министров иностранных стран «нормандского формата» планируется через месяц для подготовки очередного саммита на высшем уровне, анонсировал глава МИД Украины Вадим Пристайко. В то же время, в РФ утверждают, что не владеют информацией о планах провести такую встречу.

Пристайко рассказал, что во время визита в США обратился к руководству ООН с просьбой прислать на Донбасс оценочную миссию.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов оценил возможность проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей осенью этого года в 50%.

Права человека

Так называемый верховный суд «ЛНР» приговорил сотрудника одного из луганских вузов к 12 годам лишения свободы за якобы сотрудничество со Службой безопасности Украины.

Боевые действия

С 24 февраля по 1 марта на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих и семеро пострадали.

За шесть лет боевых действий на востоке Украины погибли более 3350 мирных жителей, среди них — 147 детейсообщили в ООН. Речь идет о жителях по обе стороны линии соприкосновения.

Общество

У международной Совместной следственной группы есть свидетель запуска ракеты в малайзийский «Боинг» рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году, заявил нидерландский следователь, глава JIT Фред Вестербеке.

Личности 13 свидетелей в деле о сбитом «Боинге» будут сохранены в тайне, потому что их здоровье и безопасность находятся под угрозой.

Украинские пограничники начали мерить температуру у пересекающих пункты пропуска на линии соприкосновения, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Международный комитет Красного Креста направил более 175 тонн гуманитарной помощи в неподконтрольные властям районы Донецкой и Луганской областей.

Дайджест тв-еженедельников о Донбассе

«Донбасс сегодня»: Как поступят в Киеве с требованиями Кремля вписать особый статус Донбасса в Конституцию? // Как живут бывшие пленные, когда шумиха стихает. И что происходит с теми, кого обменяли в Донецк и Луганск? // Почему молодые родители получают документы на своих новорожденных детей из рук самопровозглашенных властей и что с этим делать?

«Донбасс Реалии»: Украинские снаряды полетят мимо цели? // Когда пустят поезда из Киева в Донецк? // Россиян на Донбассе стало больше // Как в России показывают Украину?

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

 

Еще по теме

Прочее
главное за неделю

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:14
Переговоры в Минске, коронавирус и подготовка к обмену. Главное за неделю
13:39
Два жилых дома были повреждены из-за обстрела Золотого-5
11:25
Боевики установили мину на дороге, которой регулярно пользуются патрули ОБСЕ
10:47
В «ДНР» рассказали, когда подорожают алкоголь и сигареты
21:57
Как выполнить Минские соглашения? Рецепт Зеленского ►
20:29
В «ДНР» заявили о ранении мужчины во время пересечении линии соприкосновения
16:24
«ДНР»: Два горняка погибли в результате взрыва на шахте вблизи Шахтерска
14:55
В «ДНР» заявили, что расследуют случаи заболевания, которые похожи на коронавирус
13:10
«ДНР» решила «управлять» помещениями супермаркета «Фуршет»
09:46
Боевики по-прежнему не пропускают патрули ОБСЕ из-за приказов «командования»
09:22
«ЛНР»: У жилого дома найден арсенал взрывчатки
08:32
В Горловке произошел пожар в здании института иностранных языков
21:03
На подконтрольной «ДНР» территории не работают платежные терминалы
20:46
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:43
​Телеканал для временно оккупированных территорий будет называться «Дом»
все новости
22:14
Переговоры в Минске, коронавирус и подготовка к обмену. Главное за неделю
19:26
На Донбассе погиб украинский военный, еще шестеро пострадали
18:53
«Шахтер» проиграл предпоследней команде чемпионата
17:06
Разумков: В Раду не поступало заявление об отставке Гончарука
15:14
Ермак обсудил с Козаком обмен «всех на всех»
13:39
Два жилых дома были повреждены из-за обстрела Золотого-5
12:33
С 1 марта украинцы смогу попасть в РФ только по загранпаспортам
11:25
Боевики установили мину на дороге, которой регулярно пользуются патрули ОБСЕ
10:47
В «ДНР» рассказали, когда подорожают алкоголь и сигареты
10:06
КПВВ «Марьинка» возобновил работу после обстрела
09:14
Трое военных пострадали вчера из-за обстрелов боевиков
21:57
Как выполнить Минские соглашения? Рецепт Зеленского ►
21:19
Боевики обстреляли район у КПВВ «Марьинка», ранены двое украинских военных
16:40
Пристайко объяснил, почему Украине не собирается направлять посла в Москву
15:01
ФСБ передала четверых украинских рыбаков, задержанных в Азовском море
все новости
ВИДЕО
Как выполнить Минские соглашения? Рецепт Зеленского ►
29 февраля, 21:57
Что смотрит прифронтовой Донбасс после кодирования украинского спутника ►
26 февраля, 17:49
Жизнь в поселке, куда прилетают снаряды. «Поколение Донбасс» ►
26 февраля, 17:14

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция