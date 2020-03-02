На Донбассе зафиксировали 11 обстрелов, есть погибший и пострадавшие

В результате 11 обстрелов со стороны боевиков на Донбассе в воскресенье погиб украинский военнослужащий, пять получили ранения, еще двое боевые травмы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Огонь велся вблизи Песок, Лебединского, Невельского, Авдеевки, Березового, Марьинки, Тарамчука, Луганского, Нижнетеплого, Новолуганского, Новотошковского.



С началом текущих суток боевики из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по защитникам населенного пункта Марьинка. В штабе ООС добавили, что за текущие сутки потерь нет.