Украина продлит соглашение о работе следственной группы по МН17

Украинские следователи продолжать работу в совместной следственной группе по расследованию катастрофы МН17, соглашение о продлении работы будет подписано к концу текущей недели. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает «Интерфакс-Украина».



«В конце этой недели планируется подписание продолжения соглашения о следственной группе, и мы также продлим это соглашение. Наши прокуроры в полной мере представлены в этой следственной группе, они профессиональные, могут сотрудничать и квалифицированно работать в этой следственной группе», - сказал Рябошапка.



Малазийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года в небе на востоке Украины. На его борту находились 298 человек, все они погибли.



Объединенная следственная группа (JIT) ранее назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Это Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), Игорь Гиркин (позывной «Стрелок»), Олег Пулатов (позывной «Гюрза»), Леонид Харченко (позывной «Крот»).



Следствие установило, что ракетная установка, из которой был сбит авиалайнер, находилась в пользовании 53-й зенитно-ракетной бригады РФ, которая дислоцируется в Курске.



Позже стало известно, что, скорее всего, Олег Пулатов будет представлен в суде двумя адвокатами из Нидерландов. В отношении остальных такой информации нет.



Судебный процесс начнется 9 марта в судебном комплексе Схипхола, в котором предусмотрены повышенные меры безопасности, независимо от того, будут или нет присутствовать на процессе сами подозреваемые или их представители.