Вернувшихся из России рыбаков оштрафуют за нарушение правил выхода в море

Рыбаки, которые были задержаны Россией 15 февраля в Азовском море, в Украине заплатят штраф за нарушение правил выхода в море. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.



«Их ждет штраф за нарушение правил выхода. Они вышли в море вне мест базирования плавсредств. Штраф с 170 гривен», - сообщил он.



Также Дейнеко рассказал, что 1 марта рыбаки пришвартовались в порту Бердянск.

Судно с четырьмя украинцами вышло в Азовское море из села Райновка в Запорожской области Украины. Российские пограничники 15 февраля сообщили о его задержании в западной части моря. Суд арестовал их на 10 суток.



В ответ украинская прокуратура открыла уголовное производство за незаконное лишение свободы и захват судна.



29 февраля сотрудники ФСБ России передали украинским пограничникам четверых граждан Украины