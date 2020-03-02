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Конституционный суд рассмотрит законность люстрации накануне заседания Рады по кадровым вопросам

02 марта 2020, 10:37

Конституционный суд рассмотрит законность люстрации накануне заседания Рады по кадровым вопросам

Конституционный суд во вторник, 3 марта, продолжит рассмотрение жалобы на закон «Об очистке власти», по которому ряд чиновников времен президента Виктора Януковича не могут занимать должности во власти. Расписание работы опубликовано на сайте КС.

Пленарное заседание КС начнется в 10:00, вопрос люстрации запланирован первым пунктом в повестке дня. Последний раз суд рассматривал жалобу 16 января.

При этом 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать «вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офисе Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка».

По данным СМИ, президент Владимир Зеленский рассматривал на пост-премьер министра кандидатуру бизнесмена Сергея Тигипко. Однако Тигипко попадает под закон о люстрации как вице-премьер в правительстве Николая Азарова.

Закон о люстрации рассматривается в Конституционном суде уже пять лет.

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