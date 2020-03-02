В России завели дело против украинских правоохранителей

Российский следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников украинской Нацполиции и прокуратуры в ответ на уголовное дело украинских правоохранителей из-за незаконного задержания Ахтема Чийгоза. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.



«В феврале 2020 сотрудники украинской Национальной полиции и прокуратуры Автономной Республики Крым, которые находятся в городе Херсоне, инициировали незаконное уголовное преследование трех заведомо невиновных российских граждан, которые осуществляли предварительное следствие в отношении указанного лица», — говорится в сообщении.



Российский следом возбудил дело в отношении сотрудников украинских правоохранительных органов по статье о «незаконное привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности».

10 февраля 2020 прокуратура Украины объявила о подозрении в совершении государственной измены экс-прокурору из аннексированного Крыма Анне Туробовой, которая представляла обвинение по делу Чийгоза. 14 февраля прокуратура АР Крым сообщила о подозрении трем работникам незаконно созданного «Главного следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым», которые незаконно задерживали Чийгоза.