Гончарук отказался говорить о кадровых перестановках в правительстве

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отказался говорить о возможных кадровых перестановках в правительстве.



«Я уже давно заявлял, что мы думаем над серьезным усилением правительства. Это командное решение, которое в большей степени зависит от президента, позиции коллег в парламенте. Каким будет финальное решение — я бы сейчас не хотел комментировать, потому что оно еще на столе. Говорить о том, кого мы планируем заменить <...>, по-моему, немного рано», — сказал Гончарук журналистам на брифинге в Кабинете министров.



На вопрос, планируются ли все-таки 4 марта в Верховной Раде ротации министров, Гончарук сказал, что не хочет комментировать слухи. «Я не буду это комментировать, потому что я не хочу распространять слухи, домыслы, манипуляции. Как только будет какая-то официальная информация, мы обязательно сообщим средствам массой информации», — подчеркнул премьер.



Также Гончарук заявил, что не писал заявление о своей отставке и ждет консультаций с президентом и парламентом.

4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят вопросы о Кабинете министров Украины и о деятельности правоохранительных органов. По информации СМИ, на этом заседании могут отправить в отставку премьер-министра Алексея Гончарука.