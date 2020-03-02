В Красногоровке из-за обстрела ранена местная жительница

В результате обстрела была ранена жительница Красногоровки. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Российские оккупанты целенаправленно обстреляли населенный пункт Красногоровка в Марьинском районе Донецкой области. Противник вел огонь на поражение по домам мирных жителей с применением минометов калибра 120-мм», — говорится в сообщении.



В штабе отметили, что подразделения ООС дали боевикам адекватный ответ.

Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области уточнил, что боевики открыли огонь по населенному пункту около 7:00.



На территории частного дома разорвались три снаряда. В момент обстрела 73-летняя местная жительница находилась в доме, который также получил повреждения.



Сейчас женщина находится в больнице, ее состояние стабильное.



По факту возбуждено уголовное производство по ст.258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт). Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.