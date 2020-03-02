«Киборг» донецкого аэропорта и еще 5 семей погибших в АТО военных получили квартиры в Киеве

Государственное управление делами предоставило в 2019 году квартиры в Киеве «киборгу» донецкого аэропорта Олегу Кузьминых и семьям пяти военнослужащих, погибших в зоне проведения антитеррористической операции (АТО). Об этом сообщает агентство «Українські Новини» со ссылкой на данные ведомства.



«В 2019 году Государственным управлением делами было предоставлено в пользование жилое помещение (квартира в Киеве) участнику боевых действий, военнослужащему Управления государственной охраны Украины Кузьминых Олегу Владимировичу (на семью в составе четырех лиц) (общая площадь 74,50 кв.м)», — сказано в нем.



Кузьминых — командир батальона аэромобильной бригады, принимавший участие в обороне донецкого аэропорта. В мае 2015 года он был освобожден из плена боевиков.



Его брат Сергей — депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа».



Также Госуправление делами предоставило квартиру в Киеве площадью 61,7 кв. м в пользование матери (на семью из трех человек) солдата Андрея Зуева, погибшего в сентябре 2016 года в возрасте 22 лет в Марьинке.



Кроме того, ГУД предоставило квартиры в Киеве площадью около 45 кв. м родителям четырех военных, погибших во время обстрелов боевиками под Павлополем 6 августа 2019 от минно-взрывных травм: 20-летних матросов военно-морской пехоты Василия Курдова и Владислава Рака, 23-летнего солдата Сергея Шандры и 30-летнего матроса Александра Шарко.



В 2018 году Госуправление делами никого не обеспечивало жильем, а в 2017 предоставило квартиру Владимиру Жемчугову, освобожденному из плена боевиков.



В 2016 году ГУД предоставило квартиру судье Конституционного Суда Виктору Колисныку и служебное жилье четырем дворникам государственного предприятия «Укржитлосервис».



В 2015 году служебную квартиру в Печерском районе Киева жилой площадью 112 кв. м получил на то время заместитель руководителя, а сейчас — руководитель ГУД Сергей Борзов.