В «ДНР» уже не вспоминают о «многомиллиардных контрактах» после инвестфорума

«Министр доходов и сборов» при группировке «ДНР» Евгений Лавренов заявил, что пока рано говорить о результатах «международного инвестиционного форума», который состоялся в Донеке прошлой осенью.



«Инвестиционный форум в республике прошел для того, чтобы показать международной общественности наш потенциал. И говорить о его результатах пока рано», — сказал он в комментарии «министерству информации ДНР».



По его словам, в рамках работы форума в группировке «смогли увидеть заинтересованность гостей в том, чтобы инвестировать в ДНР, также были оговорены и проработаны необходимые шаги по улучшению инвестиционного климата».



При этом во время форума подконтрольные «ДНР» СМИ сообщали, что якобы удалось заключить «34 соглашения на общую сумму 135,6 миллиарда рублей». Тогда никаких деталей об этих «соглашениях» не указывалось.



Лавренов в своем комментарии об этих «многомиллиардных контрактах» вообще не упомянул. В качестве промежуточных результатов форума он привел поездку «делегации ДНР» в Сирию. По словам «министра», сегодня ведутся переговоры с представителями этой страны о совместной деятельности.