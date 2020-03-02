В Россию по загранпаспортам: пограничники не пропустили 15 человек

За минувшие сутки 15 человек не смогли пересечь границу с РФ из-за отсутствия загранпаспорта. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.



В целом, за последние сутки почти 7000 украинцев официально пересекли границу с Россией по новым правилам, предоставляя загранпаспорта.



По словам Демченко, ситуация спокойная, возмущений среди тех, кому украинские пограничники отказали в пересечении украинско-российской границы, нет.



Он отметил, что в нововведении есть две составляющих — это безопасность и время оформления.



Спикер Госпогранслужбы объяснил, что внутренний украинский паспорт и свидетельство о рождении легче подделать, поскольку там ниже уровень защиты, чем у загранпаспорта.



«В свидетельстве о рождении даже нет фотографии», — добавил Демченко.



Напомним, с 1 марта для выезда из Украины в Россию украинцам потребуется заграничный паспорт.