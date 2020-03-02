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Во время обстрела в зоне ООС погиб десантник из Мариуполя

02 марта 2020, 15:47

Во время обстрела в зоне ООС погиб десантник из Мариуполя

В воскресенье, 1 марта, в результате обстрелов боевиков на Донбассе погиб сержант 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергей Русских. Об этом сообщает пресс-служба 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Facebook.

Русских родился 31 января 1979 года в Мариуполе. На фронт ушел в 2018 году. Дома его ждали родители, жена и маленький ребенок.

Пресс-служба Мариупольского морпорта сообщила, что с 2002 года Русских работал в порту слесарем по ремонту и обслуживанию погрузочной техники, а в 2018 году ушел с должности механика перегрузочных машин — начальника смены.

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