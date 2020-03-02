Интерпол пересмотрит запрос России о задержании экс-командира «Айдара» Мельничука

Генеральный секретариат Интерпола принял решение о пересмотре запроса России об объявлении в розыск и задержании в Греции экс-командира батальона «Айдар» и народного депутата Верховной Рады 8-го созыва Сергея Мельничука. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, Россия постоянно злоупотребляет инструментами Интерпола для незаконного преследования в других странах мира украинских граждан, которые противодействовали вооруженной гибридной агрессии РФ в Крыму и на Донбассе.

Обвинения российской стороны против Мельничука о причастности к убийству в апреле 2014 года у Ростовской области РФ Аваков назвал сфабрикованными и политически мотивированными.

«Дипломатическим каналам идет активная работа для того, чтобы гражданин Украины Мельничук смог вернуться домой... Я, как министр внутренних дел, обратился к генеральному секретарю МОУП Интерпол господину Юргену Штоку относительно необходимости выработки действенного механизма блокировки злоупотребления РФ своими правами как государства-члена организации», — добавил Аваков.

Отмечается, что благодаря вмешательству Нацполиции в Украине удалось обеспечить предупреждение незаконного ограничения прав около 30 украинцев, которых правоохранительные органы РФ пытались задержать на территории других стран-членов Интерпола.

Сергей Мельничук был задержан Интерполом на греческой границе в воскресенье. Сегодня с ним встретился украинский консул в Салониках.