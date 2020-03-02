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Боевики 9 раз открывали огонь на Донбассе, используя запрещенное вооружение

02 марта 2020, 18:49

Боевики 9 раз открывали огонь на Донбассе, используя запрещенное вооружение

С начала суток боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранение получила жительница Красногоровки Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Боевики открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Красногоровку боевики обстреляли из миномета калибра 120 мм. Вследствие разрыва мины возле дома взрывной волной были выбиты оконные стекла. Осколки ранили местную жительницу. Ей оказана медицинская помощь.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

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