Потураев: У нас пока нет атомной бомбы, чтобы швырнуть на Москву

Украина готова к тому, что РФ может предпринять попытки блокировки сигнала украинского государственного телеканала «Дом», который накануне начал вещание на временно оккупированные территории. Об этом заявил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев («Слуга народа»).



«Мы готовы к тому, что против нас будет вестись радиоэлектронная борьба. Атомной бомбы, чтобы швырнуть на Москву, у нас пока нет. А это наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда», — сказал он во время презентации телеканала в агентстве «Укринформ».

Тестовое вещание телеканала «Дом» началось 29 февраля. Cейчас телеканал доступен в формате цифрового эфирного вещания Т2. Спутниковой трансляции на данный момент нет, так как это связано с авторскими правами: пока «Дом» показывает только программы, фильмы и сериалы украинских медиагрупп (1+1 Медиа, StarLightMedia, Inter Media Group, «Медиа Группа Украина»), а собственного контента у канала еще нет.