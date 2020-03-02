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Потураев: У нас пока нет атомной бомбы, чтобы швырнуть на Москву

02 марта 2020, 19:50

Потураев: У нас пока нет атомной бомбы, чтобы швырнуть на Москву

Украина готова к тому, что РФ может предпринять попытки блокировки сигнала украинского государственного телеканала «Дом», который накануне начал вещание на временно оккупированные территории. Об этом заявил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев («Слуга народа»).

«Мы готовы к тому, что против нас будет вестись радиоэлектронная борьба. Атомной бомбы, чтобы швырнуть на Москву, у нас пока нет. А это наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда», — сказал он во время презентации телеканала в агентстве «Укринформ». 

Тестовое вещание телеканала «Дом» началось 29 февраля. Cейчас телеканал доступен в формате цифрового эфирного вещания Т2. Спутниковой трансляции на данный момент нет, так как это связано с авторскими правами: пока «Дом» показывает только программы, фильмы и сериалы украинских медиагрупп (1+1 Медиа, StarLightMedia, Inter Media Group, «Медиа Группа Украина»), а собственного контента у канала еще нет.

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