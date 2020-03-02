Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 2 марта.

Политика

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече в Минске с замруководителя Администрации президента РФ Дмитрием Козаком не обсуждал вопрос нового украинского канала для временно оккупированных территорий, сообщила пресс-секретарь Ермака Дария Заривна.



Права человека



Группировка «ДНР» приговорила к 11 годам тюрьмы соцработницу благотворительного фонда «Клуб Світанок» Наталью Зеленину по обвинению в «контрабанде наркотических препаратов». Женщина уже 28 месяцев удерживается в донецком СИЗО, после того как у нее обнаружили ЗПТ бупренорфин, легально полученный в Винницком облнаркодиспансере.



«ДНР» заявила о задержании уроженца Мариуполя Александра Отверткина по обвинению в работе на Службу безопасности Украины.



Освобожденный из плена в рамках обмена 29 декабря 2019 года журналист Станислав Асеев заявил, что другие освобожденные, Евгений Бражников и Алексей Кусков, издевались над украинскими заключенными в плену боевиков «ДНР».



Боевые действия



В так называемой «народной милиции ЛНР» заявили о подрыве двух жителей Луганщины на мине.



В результате обстрела боевиков 2 марта была ранена жительница подконтрольной властям Красногоровки Донецкой области. В штабе операции Объединенных сил заявили, что огонь по населенному пункту велся из запрещенных минометов калибром 120 мм.



Общество



В 2018 и 2019 годах во время пересечения линии соприкосновения на Донбассе скончались около 100 человек, преимущественно пожилого возраста, сообщили в Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ.



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