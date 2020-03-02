Боевики обстреляли военный автомобиль: один погибший, четверо раненных

Один украинский военнослужащий погиб и четверо получили ранения вблизи Нижнетеплого Луганской области в результате обстрела их автомобиля боевиками 1 марта. По данному факту начато уголовное производство, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Боевики открыли вчера прицельный огонь из противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) по военному грузовику, который перевозил продукты питания.



«Приблизительное расстояние до автомобиля составляло 3500 метров, что свидетельствует о прицельность выстрела», — говорится в сообщении.



В прокуратуре отмечают, что в непосредственной близости от места обстрела находятся жилые дома местных жителей.



В результате попадания снаряда в кабину служебного автомобиля ВСУ один военнослужащий погиб, еще четверо получили телесные повреждения различной степени тяжести.



В ходе осмотра места происшествия изъяты элементы ракеты, которой был обстрелян транспорт военных.



Всего вследствие обстрелов боевиков за минувшие сутки погиб военный и пятеро получили ранения.