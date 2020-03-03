На Донбассе пострадали пятеро военных в результате обстрелов

За минувшие сутки боевики 13 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрелов ранены двое украинских военных, еще трое получили боевые травмы. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Огонь велся рядом с Марьинкой, Опытным, Красногоровкой, Авдеевкой, Новомихайловкой, Лебединским, Орехово, Новотошковским, Крымским, Красногоровкой.



С текущих суток российские оккупационные войска из миномета калибра 82 мм выпустили 8 мин по военным у населенного пункта Широкино. За текущие сутки потерь нет, добавили в штабе.



Кроме того там добавили, что «по подтвержденным данным потери российских оккупационных войск в течение последних двух дней составили: необратимыми — 4 человека, ранеными и травмированными — 2 человека, уничтожено вооружения и военной техники — 2 единицы».