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В Донецке у мужчины в руке взорвался предмет, который он подобрал на улице

03 марта 2020, 08:41

В Донецке у мужчины в руке взорвался предмет, который он подобрал на улице

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка был ранен в Киевском районе города на прошлой неделе. Об этом говорится в свежем отчете миссии ОБСЕ.

29 февраля наблюдатели посетили больницу в Донецке, где встретились с пожилым мужчиной, у которого были повязки на правом предплечье и царапины на левой руке и нижней части живота.

Пострадавший рассказал, что утром 27 февраля, когда он находился во дворе своего дома на улице Коминтерна, он подобрал 10-см металлический фрагмент, который затем взорвался в его руке. Медики в больнице сообщили СММ, что мужчину 27 февраля к ним доставили с тяжелыми ранениями руки в результате взрыва.

Мужчина также рассказал наблюдателям, что за день до происшествия рядом со своим домом он видел предметы, похожие на тот, который он подобрал.

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