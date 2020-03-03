Зеленский посетит внеочередное заседание Рады 4 марта

Президент Владимир Зеленский посетит созванное по его инициативе внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта, сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.



«Я буквально только что с ним связался, он сказал: «Да, я буду», — сказал Стефанчук в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV в понедельник.

4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят вопросы о Кабинете министров Украины и о деятельности правоохранительных органов. По информации СМИ, на этом заседании могут отправить рассмотреть отставку премьер-министра Алексея Гончарука.



Сам Гончарук заявил, что заявление об отставке не писал.