«Украинскую неделю» в Европарламенте перенесли из-за коронавируса

«Украинскую неделю» в Европейском парламенте перенесли на неопределенный срок в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на представительство Украины при ЕС.



«Запланированная на 3-5 марта "Украинская неделя" в Европейском парламенте переносится на неопределенный срок в связи с ограничениями Европарламента о проведении массовых мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19», — отметили в представительстве.



Как только ограничения будут отменены, украинское представительство будет обрабатывать новые возможности для проведения запланированных мероприятий.



Во время «Украинской недели» в Европарламенте планировались дискуссия с участием ведущих европейских политиков, украинских чиновников, дипломатов, ученых и общественных активистов.



Европарламент на своем сайте сообщил об отмене целого ряда мероприятий. В частности, слушаний в комитетах, визитов делегаций, личных визитов к членам парламента и сотрудников, семинаров, культурных мероприятий и выставок.



Доступ в здание Европейского парламента запрещен лицам, посетившим в течение последних 14 дней районы распространения коронавируса, а также тем, кто контактировал с зараженными лицами.