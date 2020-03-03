В Макеевке зафиксировали очередной подземный толчок

Очередной мощный подземный толчок произошел в неподконтрольной украинским властям Макеевке сегодня утром. Об этом сообщает Telegram-канал «ВМакеевке» со ссылкой на местных жителей.



Толчок ощущался в поселке «Объединенный» в Советском районе города в 5:53 по местному времени (4:53 по Киеву).



О предыдущем толчке сообщалось 19 февраля.



В конце января руководитель рабочей группы по установлению причин происходящего в Макеевке сообщил, что эпицентр толчков находится в районе горных работ шахты «Калиновская-Восточная». С тех пор СМИ группировки «ДНР» тему подземных толчков в Макеевке не освещают.

Подземные толчки, которые приводят к разрушению ветхих домов, уже не один месяц фиксируются в поселке Объединенный Советского района Макеевки. Местные жители говорят, что проблема возникла несколько лет назад и проявляется волнообразно. Последняя серия динамических явлений началась летом и стала особенно заметной осенью.



Большинство жителей связывают причины возникновения подземных толчков с буровзрывными работами на шахте «Калиновская-Восточная».



Шахта была остановлена 11 ноября в связи с расследованием причин возникновения толчков. Работа шахты была возобновлена 7 декабря, после чего снова начались подземные толчки.