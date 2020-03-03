Арахамия прогнозирует появление 4-5 новичков в Кабмине

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия подчеркнул, что переформатирование Кабинета министров «будет однозначно» и в правительство войдут четыре-пять новых человека. Об этом он заявил в интервью «Интерфакс-Украина».



«Еще идут консультации. Но я думаю, что на данном этапе радикальной перезагрузки Кабмина не будет, но будет, какая-то реструктуризация. То есть будут новые лица, новые функции, новые должности. Назовем, наверное, это усилением Кабмина», — добавил он.



По словам Арахамии, окончательного списка кандидатов еще нет, но есть шорт-лист. Однако он отказался называть конкретные фамилии и министерства.

4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят вопросы о Кабинете министров Украины и о деятельности правоохранительных органов. По информации СМИ, на этом заседании могут отправить рассмотреть отставку премьер-министра Алексея Гончарука.



Сам Гончарук заявил, что заявление об отставке не писал.