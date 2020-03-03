ГБР перенесло вручение подозрения Киве

Государственное бюро расследований перенесло на 6 марта вручение подозрения народному депутату от ОПЗЖ Илье Киве в нанесении телесных повреждений посетителю ресторана в Киеве. Об этом Кива сообщил Українським Новинам.
По его словам, вчера ему подозрение не вручалось и процессуальные действия были перенесены.
«Перенесли, предварительно на пятницу», — сказал он.
Кива отметил, что не боится вручения подозрения.
Вручение подозрения перенесли из-за переквалификации дела с нанесения умышленного телесного повреждения средней тяжести в нанесение легкого телесного повреждения.
22 января народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива напал на посетителя столичного ресторана «Моссо». По информации СМИ, второй участник драки — ветеран АТО Михаил Майман.