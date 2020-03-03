Правительство Украины создало сайт о коронавирусе

Правительство создало сайт, на котором собрана информация о коронавирусе COVID-19 — covid19.com.ua.



В частности, там рассказывается о том, как передается инфекция, что делать, чтобы не заболеть, а также о ситуации с коронавирусом в стране.



Сегодня в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом COVID-19. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, это было ожидаемо.



«Подчеркиваю, государство готово оперативно реагировать и оказывать квалифицированную медицинскую помощь. Прошу сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников», — добавил он.