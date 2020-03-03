СМИ: Зеленский, вероятно, предложит Раде назначить Шмыгаля премьером вместо Гончарука

Президент Владимир Зеленский может предложить Верховной Раде кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра, сказал «Интерфакс-Украина» источник во фракции «Слуга народа». Завтра, 4 марта, состоится внеочередное заседание парламента, на котором будет присутствовать Зеленский.



«По состоянию на день вторника, весьма высока вероятность того, что Алексей Гончарук напишет заявление об отставке , а Верховной Раде будет предложена кандидатура Дениса Шмыгаля», — сказал один из собеседников агентства.



При этом, он допустил возможность того, что «Гончарук может пойти на конфликт и начать самостоятельную политическую игру».



Шмыгаль 4 февраля был назначен вице-премьером- министром развития громад и территорий. До этого с 2 августа работал главой Ивано-Франковской обладминистрации.



По словам собеседников агентства, в новом правительстве могут появиться ряд новых вице-премьеров, в том числе по оборонной сфере, о чем ранее сообщил агентству «Интерфакс-Украина» глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. Рассматривается также вариант появление нового вице-премьера по экономике, но его кандидатура обсуждается.



Как полагают собеседники агентства, перемены также могут коснуться руководства министерств иностранных дел, обороны, социальной политики и здравоохранения.



При этом собеседник агентства предполагает, что процесс согласования кандидатур в правительство и поиск его конфигурации продолжится «до момента внесения в парламент». Он также напомнил, что параллельно с подбором людей в правительство может начаться и процесс «кадрового обновления Офиса президента».