Лавров пожаловался главам МИД Германии и Франции на Киев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что неоднократно обращался к главам МИД Франции и Германии из-за заявлений украинской стороны о необходимости изменения Минских соглашений.
«Я направил уже не первое обращение министрам иностранных дел Германии и Франции как участникам "нормандского формата" с призывом не пропускать без реакции подобные провокационные заявления официальных лиц в Киеве», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто. Он в очредной раз назвал Минские договоренности безальтернативными.
По словам Лаврова, пока что партнеры по «нормандскому формату» бездействуют. «Одновременно наши французские и германские коллеги по сути ничего не делают для того, чтобы убедить своих украинских партнеров выполнить то, о чем договорились на нормандском саммите в декабре в Париже», — добавил глава МИД РФ.
Также он заявил, что Москва не считает нужным проводить «пустые саммиты» в «нормандском формате».
«Они [Германия и Франция] на передний план выдвигают как самоцель созыв еще одной встречи в верхах "нормандской четверки", независимо от того, будут выполнены предыдущие договоренности или нет. Нам такие пустые саммиты ради саммита совершенно не нужны. Мы об этом нашим партнерам сказали», — отметил Лавров.
По его словам, для проведения нового саммита Киеву необходимо выполнить договоренности о разведении сил и средств, разминировании, «и о выполнении своей части политических реформ, прежде всего в том, что касается закрепления на постоянной основе специального статуса Донбасса».
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