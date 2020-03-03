Лавров пожаловался главам МИД Германии и Франции на Киев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что неоднократно обращался к главам МИД Франции и Германии из-за заявлений украинской стороны о необходимости изменения Минских соглашений.



«Я направил уже не первое обращение министрам иностранных дел Германии и Франции как участникам "нормандского формата" с призывом не пропускать без реакции подобные провокационные заявления официальных лиц в Киеве», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто. Он в очредной раз назвал Минские договоренности безальтернативными.



По словам Лаврова, пока что партнеры по «нормандскому формату» бездействуют. «Одновременно наши французские и германские коллеги по сути ничего не делают для того, чтобы убедить своих украинских партнеров выполнить то, о чем договорились на нормандском саммите в декабре в Париже», — добавил глава МИД РФ.



Также он заявил, что Москва не считает нужным проводить «пустые саммиты» в «нормандском формате».



«Они [Германия и Франция] на передний план выдвигают как самоцель созыв еще одной встречи в верхах "нормандской четверки", независимо от того, будут выполнены предыдущие договоренности или нет. Нам такие пустые саммиты ради саммита совершенно не нужны. Мы об этом нашим партнерам сказали», — отметил Лавров.



По его словам, для проведения нового саммита Киеву необходимо выполнить договоренности о разведении сил и средств, разминировании, «и о выполнении своей части политических реформ, прежде всего в том, что касается закрепления на постоянной основе специального статуса Донбасса».