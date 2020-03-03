В Греции освободили экс-командира «Айдара», который был задержан по запросу РФ

Суд в Греции освободил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар» и народного депутата Верховной Рады 8-го созыва Сергея Мельничука. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко



Cам Мельничук на странице в Facebook опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что он уже находится на свободе, и обвинил Россию в попытке провокации против него.

Мельничук был задержан Интерполом на греческой границе в воскресенье, 1 марта по запросу России.



Российская сторона заподозрила экс-командира «Айдара» в причастности к убийству в апреле 2014 года у Ростовской области. Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал эти обвинения сфабрикованными и политически мотивированными.