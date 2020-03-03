СБУ закрыла дело о якобы покушении на Шокина из тепловизора

Офис Генпрокурора закрыл уголовное дело о покушении на бывшего генпрокурора Виктора Шокина при помощи тепловизора. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на СБУ.



В пресс-службе отметили, что дело закрыли 28 февраля.



Оказалось, что еще в конце 2015 было установлено, что при помощи тепловизора невозможно заметить людей, которые находятся в кабинете генпрокурора.



В своем Telegram бывший нардеп Сергей Лещенко заявил, что еще в конце 2015 года было доказано, что с места совершения выстрела невозможно увидеть людей в кабинете генерального прокурора, и с 2017 года в деле не происходило изменений.



Экс-нардеп добавил, что в мае 2019 года, после активизации адвоката Трампа Руди Джулиани на украинском направлении, адвокаты Шокина приобщили к делу распечатки из интернета о давлении Джо Байдена на Петра Порошенко с целью его отставки.



По состоянию на 5 февраля Служба безопасности Украины сообщала, что продолжает расследовать вероятное покушении на бывшего генерального прокурора Виктора Шокина, совершенное в 2015 году.



2 ноября 2015 года около десяти вечера неизвестные обстреляли рабочий кабинет генерального прокурора, где тот проводил совещание.