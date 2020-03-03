Житель Донецка получил ранения из-за взрыва в своем дворе

В Донецке мужчина получил тяжелые ранения руки в результате взрыва в своем дворе. Об этом сообщается в отчете ОБСЕ.



«29 февраля наблюдатели посетили больницу в н. п. Донецк (неподконтрольный правительству), где встретились с мужчиной (в возрасте 60–69 лет), у которого были повязки на правом предплечье и царапины на левой руке и нижней части живота», — говорится в отчете.



Пострадавший рассказал наблюдателям, что утром 27 февраля, когда он находился во дворе своего дома на улице Коминтерна, он подобрал 10-см металлический фрагмент, который затем взорвался в его руке.



Мужчина также рассказал, что за день до происшествия рядом со своим домом он видел предметы, похожие на тот, который он подобрал.