Нидерланды в 2014 году планировали направить своих военных на место катастрофы MH17

Нидерланды в июле 2014 года были готовы прислать один из своих элитарных подразделений общей численностью около тысячи военных для охраны места падения самолета рейса МН17 авиакомпании Malaysia Airlines. Об этом сообщает голландская газета De Telegraaf, передает «Радио Свобода».



«План предусматривал передачу 1000 нидерландских военных, которые заехали на эту территорию с легким оружием и тем, что умещается в их рюкзаки», — утверждает издание, ссылаясь на командующего армией Нидерландов генерал-лейтенанта Мартина Вийнена.



Около 1000 военнослужащих из Австралии, граждане которой также погибли в результате сбивания рейса MH17, были готовы поддержать операцию Нидерландов.



Развертывание предусматривало контроль на площади 35 квадратных километров на месте катастрофы в течение нескольких дней, чтобы помочь работникам спасателям и криминалистам найти тела погибших.



Власть в Гааге отменил эту миссию, поскольку поддерживаемые Россией боевики, контролировавшие территорию, в конце концов согласились сотрудничать в вопросе репатриации останков. Нидерланды впоследствии направили 40 невооруженных полицейских для поиска жертв катастрофы MH17.