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СМИ узнали о предложении Зеленского «слугам» поменять Гончарука на Шмыгаля

03 марта 2020, 19:56

СМИ узнали о предложении Зеленского «слугам» поменять Гончарука на Шмыгаля

Президент Владимир Зеленский предложил фракции «Слуга народа» назначить премьер-министром нынешнего вице-премьера и главу Минрегиона Дениса Шмыгаля. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник во фракции СН.

Такое предложение Зеленский сделал на заседании фракции во вторник вечером. Президент приехал в Верховную Раду около 19:30.

При этом Шмыгаля планируют назначить не исполняющим обязанности премьера, а полноценным главой правительства.

Издание LB.ua со ссылкой на три источника в «Слуге народа» также назвало кадровые изменения, которые произойдут в Кабмине нового премьера Шмыгаля.

Министром экономики вместо Тимофея Милованова станет Роман Жуковский, который возглавлял профильное управление в Секретариате президента Виктора Ющенко в конце «нулевых» годов. Его мать — Валентина Жуковская возглавляла банк «Надра». Сам Милованов останется министром, но только сельского хозяйства.

Министром финансов вместо Оксаны Маркаровой, которая прейдет на другую должность, должен стать Игорь Уманский. Он дважды был первым заместителем финансов, а в 2009-2010 годах исполнял обязанности министра.

Дмитрия Дубилета на должности министра Кабинета министров сменит Олег Демчина.

Алексей Резников возглавит министерство по делам временно оккупированных территорий.

4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят вопросы о Кабинете министров Украины и о деятельности правоохранительных органов. По информации СМИ, на этом заседании могут отправить рассмотреть отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

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Владимир Зеленский Алексей Гончарук Денис Шмыгаль
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Кабинет министров Украины

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