Освобожденным украинцам начали выплачивать по сто тысяч гривен помощи

На банковские карточки освобожденных в конце декабря из плена украинцев начали поступали 100 тысяч гривень материальной помощи. Об этом сообщила руководитель Минветеранов Оксана Коляда.



По ее словам, эти средства получат, в общей сложности, 65 человек.



Также министр напомнила, что именно в отношение 65 человек накануне приняла решение Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц лишенными свободы вследствие вооруженной агрессии России против Украины, которая создана при Минветеранов.



Коляда добавила, что в отношение остальных освобожденных 29 декабря 2019 года работа ведется, и напомнила, что к некоторым из них есть вопросы у правоохранительных органов.



Несколько экс-пленных подтвердили «Новостям Донбасса» информацию о выплатах.