В суд подали иск о запрете спикеру Рады рассматривать вопрос об отставке Кабмина

В Окружной административный суд Киева поступило заявление об обеспечении иска с требованием запретить спикеру Верховной Рады включать в повестку дня вопрос об отставке членов Кабмина. Заявителем указан Алексей Гончарук, ответчиком - председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, третьим лицом – президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщается на сайте суда.



«Истец просит суд запретить председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову до вынесения решения по существу включать дополнительно в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 4 марта 2020 года вопрос об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука и/или увольнения кого-либо из членов правительства», — говорится в сообщении.



В заявлении говорится о запрете вынесения на голосование повестку дня, в которой содержится вопрос об отставке премьер-министра и кого-либо из министров, запретить вынесение на голосование непосредственно вопроса об отставке премьер-министра и других членов правительства, и объявлять результаты голосования по этому вопросу.



«Сейчас решается вопрос наличия правовых оснований для принятия мер обеспечения иска», — отмечают в суде.



Пресс-служба Кабинета министров Украины опровергла сообщение о том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в Окружной административный суд Киева заявление против председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.



Верховная Рада соберется на внеочередное пленарное заседание 4 марта в 16.00 по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Согласно обнародованной повестке дня, на заседании будет оценена деятельность правоохранительных органов, а также рассмотрены кадровые перестановки в Кабинете министров Украины.